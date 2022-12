Décès de Pelé : "Le monde du football vient de perdre son emblème" (Macky Sall)

Le Président de la République s'est joint au chœur des hommages après le décès en début de soirée du Roi Pelé.



Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi #????????????????? ???? a marqué à jamais l’histoire du football, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde !

Repose en paix Légende ! pic.twitter.com/TZ5wg4s9fR