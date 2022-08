Décès de Soyoubou Gaye : Matar Ba rend hommage à un “serviteur infatigable” du football

Soyoubou Gaye, dirigeant à Dakar Sacré Coeur, a été rappelé à Dieu, ce mardi 9 août. Le ministre des Sports lui a rendu un message appuyé dans un message.





“Encore une bien triste nouvelle qui endeuille le sport sénégalais, particulièrement la grande famille du football.





La disparition, ce mardi 09 août 2022 à son domicile, du doyen Soyoubou Gaye. Un grand dirigeant de "Dakar Sacré-Cœur".





Quasiment présent et actif sur toute la chaîne de gestion administrative et technique du club.Un serviteur infatigable et généreux dans l'effort. Un ami et proche collaborateur du Président Augustin Senghor. Mes condoléances à sa famille et à ses amis, au club "Dsc" et à la Fédération Sénégalaise de Football.





Que le Seigneur lui réserve le meilleur des accueils dans SA MISÉRICORDE INFINIE. Amiiine.”





Matar BA