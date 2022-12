Décès du légendaire arbitre de boxe Mills Lane

Le légendaire arbitre de boxe américain Mills Lane, qui avait notamment officié lors du match au cours duquel Mike Tyson avait arraché un bout de l'oreille de son rival Evander Holyfield, est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé mardi le Nevada Boxing Hall of Fame.









"Le Nevada Boxing Hall of Fame pleure le décès du grand arbitre Mills Lane", a fait savoir l'institution sur son site internet. L'ancien arbitre, qui avait souffert d'une attaque en 2002, s'est éteint à Reno (Nevada) en compagnie de son épouse et de ses deux fils, a indiqué l'un de ces derniers aux médias locaux.





Lane, un ancien US Marine et lui-même boxeur, était connu pour sa phrase d'avant-combat "Let's get it on!" ("C'est parti!") et pour son attitude directe sur le ring.





Arbitre respecté, il avait atteint le rang de célébrité en étant le troisième homme sur le ring lors de la sulfureuse revanche Tyson-Holyfield de 1997, qui s'était soldée par la disqualification de Tyson pour avoir mordu l'oreille gauche de son adversaire.





Lane avait également arbitré en 1995 à Las Vegas le match de 89 secondes de Tyson contre Peter McNeeley, lors duquel ce dernier avait été disqualifié pour cause d'irruption de son manager sur le ring.









Diplômé en droit, Mills Lane a par ailleurs été procureur de district à Reno, puis juge au tribunal du comté de Washoe, dans son Etat du Nevada. Le palais de justice de Reno porte d'ailleurs son nom. Il a aussi été le protagoniste d'une série de téléréalité, "Judge Mills Lane", qui a duré quatre saisons jusqu'en 2001.