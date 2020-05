Déclaré mort en 2016, cet ancien joueur de Schalke est retrouvé vivant quatre ans plus tard

Hiannick Kamba, ancien joueur

En janvier 2016, le club allemand de VfB Hüls annonce une triste nouvelle, le décès de Hiannick Kamba, victime d’un accident de la route au Congo. Quatre ans plus tard, l'ancien arrière droit a été aperçu vivant dans la Ruhr, révèle le quotidien Bild. Sa femme aurait inventé la disparition dans le cadre d’une escroquerie à l’assurance-vie.

Janvier 2016. Hiannick Kamba a succombé à un accident de la route survenu au Congo, annonce son employeur le VfB Hüls. L'ancien arrière droit laisse derrière lui une femme et un enfant. Ce qui s'apparente à l’époque à un tragique fait divers prend aujourd’hui des allures de scénario de film.

Non, l'ancien pensionnaire de Schalke 04 n’est pas décédé, assure le quotidien Bild. En 2018, Hiannick Kamba aurait averti personnellement l'ambassade d’Allemagne à Kinshasa que son décès était une “fake news”. Une enquête aurait été ouverte dans la foulée. À l’origine de ce macabre mensonge, la volonté de sa compagne de monter une fraude à l'assurance-vie

Selon Bild, la justice enquête et Hiannick Kamba endosse le statut de témoin dans cette affaire. Il aurait confié aux autorités judiciaires avoir été “été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable.”