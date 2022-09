Découverte : Ismail Jacobs, le « messie » de la gauche ?

Ismail Jacobs, le « messie » de la gauche ?

La tanière va enregistrer une nouvelle venue à l’accent allemand. Ismail Jacobs âgé de 23 ans a été appelé pour les prochaines échéances des Lions.





Il a tout du latéral moderne. Bon défensivement et offensivement, à l’aise balle au pied, Ismail Jacobs impressionne du haut de ses 23 ans. Né d’un père sénégalais, Oumar Seck et d’une mère allemande, l’arrière gauche a été formé à Cologne (Allemagne). Il dispute son premier match en tant que professionnel en novembre 2019 avec son club formateur. Le jeunot va s’imposer dans le onze du club allemand. Latéral gauche de formation, il est souvent utilisé par son coach au poste d’ailier gauche ou de piston gauche.





Forte concurrence à Monaco





Fort de deux saisons brillantes et d’un titre de champion d’Europe U21 avec l’Allemagne, il va taper dans l’œil des recruteurs de l’AS Monaco qui l’engage en juillet 2021 pour 5 ans contre 6,5 millions d’euros. Dans le club de la principauté, l’arrière gauche va disputer 39 matchs toutes compétitions confondues. En concurrence avec Ciao Henrique pour le poste d’arrière gauche, le brésilien est très souvent préféré à Jacobs. Cela n’empêche pas le sénegalo-allemand de faire des prestations intéressantes à chaque entrée.





Le latéral gauche tant attendu ?





En équipe nationale, le joueur de 23 ans va sûrement connaître prochainement ses premières sélections contre la Bolivie et l’Iran. Une venue qui coïncide avec l’absence du titulaire au poste Saliou Ciss et des performances décevantes de Fodé Ballo Touré aussi bien en club qu’en équipe nationale. Une carte à jouer donc pour Ismail qui, avec des performances de haute volée et une bonne adaptation, peut prétendre à un poste de titulaire en tant qu’arrière gauche.