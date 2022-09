Découverte : Moussa Niakhaté, un nouveau roc dans la tanière

Moussa Niakhate, Joueur Senegal

Sa sélection n’était qu’une question de temps. Le défenseur central de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, va découvrir l’ambiance de la tanière pour les prochaines rencontres à venir.





Ce vendredi 16 septembre, Aliou Cissé a concocté une liste de 29 joueurs dont 6 nouveaux pour les rencontres amicales du Sénégal des 24 et 27 septembre prochains contre la Bolivie et l’Iran. Parmi les « surprises » figure le nom de Moussa Niakhaté, défenseur central évoluant à Nottingham Forest. Pur produit de la formation française, le footballeur a fait ses premiers pas en tant que professionnel le 20 octobre 2014 dans le club de Valenciennes FC. Après 3 saisons passées dans cette formation du Nord de la France, avec 78 matchs joués, Moussa rejoint le FC Metz pour 4 saisons. C’est en Lorraine que le défenseur, alors âgé de 21 ans, va faire étalage de tout son talent.





Ascension éclair, apothéose allemande !





Élément indispensable dans le onze messin, il sera convoqué à plusieurs reprises en équipe nationale de France espoirs. Son passage à Metz aura été rapide. La saison suivante, le natif de Roubaix s’engageait pour Mayence en Bundesliga pour 5 ans contre un montant de 6 millions d’euros plus bonus. Sa venue comblait le départ d’un certain Abdou Diallo en partance pour le Borussia Dortmund. En Allemagne, le footballeur sera comme un poisson dans l’eau. Bon dans les duels, parfait à la relance, imbattable en un contre un, Moussa Niakhaté séduit. Des performances qui lui ont valu de devenir à 26 ans le plus jeune capitaine de Bundesliga. 4 saisons plus tard, le promu anglais, Nottingham Forest, l’enrôle pour 3 ans contre un chèque de 10 millions d’euros.





Une sélection attendue





Éligible par la France et le Sénégal, le défenseur gaucher n’avait jusque-là pas connu une sélection internationale. Dans un entretien accordé à RMC, M. Niakhaté déclarait avoir les idées claires à ce sujet : « Oui, et il est fait depuis longtemps, mais je ne peux pas vous le dire. Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses ». Ses propos sonnaient déjà comme une arrivée prochaine dans la tanière des Lions. Chose qui s’est confirmée ce vendredi avec sa première sélection. Il vient étoffer, de la plus belle des manières, un secteur reluisant chez les lions en proie à quelques difficultés.





Capable d’évoluer axe central gauche dans une défense à 4, il s’épanouit aussi dans une défense à 3 en tant qu’axe central ou gauche. Bon balle au pied, il peut aussi dépanner en tant que latéral gauche quand le besoin se fera ressentir.