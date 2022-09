Découverte : Nicolas Jackson, première immersion pour le « sous-marin jaune »

Nicolas Jackson, Joueur, Senegal, Taniere

Révélation du côté de Villarreal, Nicolas Jackson a été convoqué avec le Sénégal -pour la première fois- pour les prochains matchs amicaux.





A s’y méprendre, on croirait avoir à faire à un Américain ou à un Canadien. A bon droit, les « Jackson » ne courent pas les rues au Sénégal encore plus quand ils sont accompagnés de Nicolas. Mais voilà, ce Nicolas Jackson est bel et bien sénégalais. Né à Banjul (Gambie) en 2001, le footballeur va faire ses classes au Casa Sport avant de rejoindre le club de Villarreal en septembre 2019. Il intégrera l’équipe des jeunes avant d’être prêté dans la foulée en deuxième division espagnole au CD Mirandés.





L’une des causes du départ de Boulaye Dia





Là-bas, il dispute 17 matchs toutes compétitions confondues et distille une passe décisive. De retour de prêt lors de la saison 2020-2021, Nicolas Jackson va être d’un apport considérable pour les jeunes de Villarreal au cours de la montée en deuxième division espagnole. En effet, il va inscrire 7 buts et fournir 8 passes décisives. Des performances qui lui ouvrent les portes de l’équipe première. Unai Emery va même préférer Nicolas Jackson à son compatriote aguerri Boulaye Dia lors de la saison 2021-2022. Mais c’est lors des matchs de préparation de la saison 2022-2023 que le joueur de 21 ans va faire parler la poudre et précipiter le départ en prêt de Boulaye Dia du côté de Salernitana.





Une polyvalence bénéfique