Découvrez les autres merveilles du stade Abdoulaye Wade

Inauguré le 22 février dernier, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio n’a pas fini de révéler toutes ses merveilles.





Outre la beauté de l’édifice, les commodités avec le terrain hybride et les places VIP et VVIP, le stade possède 13 postes médicaux et un hôpital de 8 places.





De plus, explique une source du journal Les Échos, le stade est doté de 4 vestiaires pour les équipes ainsi que deux autres réservés aux arbitres.





Mais, le plus étonnant, est le parking souterrain d’une capacité de 293 places.





Il y a également 93 places de parking interne sous les tribunes réservées aux VVIP (président de la République et son gouvernement), mais aussi 200 autres places payantes pour VIP plus officiels de match.





Il y a aussi le poste de sécurité composé du bureau du chef et ses collaborateurs, en plus des cellules de garde à vue que pourrait utiliser la gendarmerie ou la police lors des évènements.





Le stade est encore doté d'arroseurs pour les sapeurs-pompiers.





Retour sur ce joyau, une infrastructure sportive implantée au cœur de Diamniadio, Regardez !