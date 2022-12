Défaite contre l’Angleterre : Macky relève les absences et console les Lions

Le Président de la République a formulé des mots d’encouragement aux lions après leur défaite (3-1) en huitièmes de finale de la coupe du monde contre l’Angleterre. Macky Sall a salué le bon parcours des lions malgré les absences de Sadio Mane, Gana Gueye et Kouyaté





Macky_Sall (@Macky Sall) a tweeté : Chers Lions,

Vous n'avez pas démérité. Et vous avez joué sans Sadio, Kouyate et Gana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l'Angleterre était un adversaire de taille.

Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances!