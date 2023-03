Défaite contre Sa Thiès : Reug Reug reconnaît avoir fait «quatre appuis»

Reug Reug a été déclaré vainqueur de son combat contre Sa Thiès, le 5 mars. Cette décision des arbitres a été cassée par le CNG, qui a attribué la victoire à ce dernier. L’instance dirigeante de la lutte a estimé, comme beaucoup d’observateurs, que le Thiaroyois avait fait «quatre appuis» lors de son premier corps à corps avec le fils de Double Less.



Depuis lors, Reug Reug n’a jamais reconnu sa chute. C’est désormais chose faite, selon Record. «Une fois chez moi (après le combat), lorsque j’ai vu les vidéos, j’ai dit à Cheikh (un de ses amis) que j’avais fait ‘quatre appuis’, a-t-il confessé sur le plateau de Wal fadjri, dimanche dernier, lors de son face-à-face d’après-combat avec Sa Thiès. Mais l’arbitre n’avait pas sifflé et le combat s’est poursuivi et je l’ai battu et j’ai fêté ma victoire comme il se doit.»



Reug Reug a ajouté : «Quatre jours après, le verdict a été cassé et Sa Thiès a été déclaré vainqueur. Je le félicite et lui souhaite le meilleur pour la suite.»