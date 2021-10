Défaite de Bombardier : Les prémices d’un KO

Pour sa troisième sortie en arts Martiaux mixtes (MMA), Serigne Ousmane Dia affrontait le Polonais Mariusz Zbigniew Pudzianowski. Mais le Sénégalais va se retrouver rapidement au tapis après une droite de son adversaire. Si les fans du B52 sont déçus de cette défaite, des spécialistes de sports de combat s’y attendaient. Entre les erreurs commises par le Mbourois et l’expérience de son adversaire, l’issue du combat semblait prévisible.



18 secondes, voici le temps qu’il a fallu à Mariusz Pudzianowski pour battre Bombardier. Pourtant, l’ancien roi des arènes s’est montré entreprenant en ruant de coups son adversaire le forçant à reculer. Sans doute que le B52 souhaitait avoir le même scénario que ses 2 premières victoires en MMA (contre Rocky et Daniel Podmor) qui s’étaient soldées par des KO. Mais le Polonais ne va pas se laisser faire. Face à cette déferlante de directs, Mariusz Pudzianowski va placer une droite ascendante sur la mâchoire de Bombardier. Assommé, le géant sénégalais d’un mètre 98 va s’allonger et perdre connaissance pendant quelques secondes.



Pour Sadikh Thiam, combattant professionnel, Bombardier a été victime d’un excès de confiance : « Son (Bombardier) principal souci est qu’il n’avait pas de garde. Une attitude qui montre qu’il a plus ou moins sous-estimé son adversaire ». En effet, le B52 absorbé par l’envie d’en finir au plus vite, s’est exposé à une issue logique. « Le Polonais était plus prêt et maîtrisait mieux la boxe que Bombardier. Bombardier était très brouillon dans ses attaques. A cela s’ajoute le fait qu’il n’avait pas de garde », renchérit Djibril Kandji, entraîneur de l'équipe nationale de boxe.



Outre les erreurs du lutteur sénégalais, il avait en face de lui un sérieux client. Mariusz Zbigniew Pudzianowski a enregistré en 23 combats un bilan de 15 victoires et 7 défaites. Le Polonais avait déjà 10 combats par KO avant celui contre Bombardier (qui porte son total à 11). En plus du MMA, le Polonais a une expérience dans les concours de force. Il a remporté à 4 reprises le titre d’homme le plus fort du monde.



Tout compte fait, le B52 n’a perdu que son premier combat dans ce sport qu’il n’a embrassé que récemment. Pour les prochaines échéances du Sénégalais, Sadikh Thiam liste les points que doit améliorer Bombardier : « Il doit travailler son cardio, son agilité et le plus important, sa garde. De préférence, une garde à l’anglaise. Car, peu importe le sport de combat sans une bonne garde, c’est la défaite assurée ».



Serigne Dia alias ‘’Bombardier’’ devra très vite se remettre de cette défaite aussi bien physiquement que mentalement, car un rendez-vous électrique l’attend le 1e janvier. Il affrontera un Balla Gaye 2 revanchard lors d’un combat de lutte avec frappe.