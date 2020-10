Défaite face au Maroc : Aliou Cissé s’explique

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal, s’est exprimé au micro de la RTS sur la défaite de son équipe (1-3) face aux Lions de l’Atlas, vendredi soir, à Rabat.

« On ne peut pas être satisfait de ce résultat. Quand on perd 3-1, c’est que forcément, il y a des choses qui n’ont pas fonctionné. Ce soir, je suis malheureux car on a perdu. Nous étions venus ici pour faire un bon résultat. C’est une défaite qui nous fait mal mais il faut savoir se relever», fait savoir Aliou Cissé.







À nos confrères du quotidien « Stades », il révèle également que sur ce match, le Maroc a « été meilleur que nous. Quand vous prenez trois buts, forcément on ne peut pas dire qu’ils n’ont pas été supérieurs à nous. Le 2e but nous a fait très mal, parce qu’on avait l’opportunité de revenir à 1 but partout. Et puis ce 2ème but nous sort définitivement du jeu. La victoire du Maroc est amplement méritée. »







Pour conclure Aliou Cisse estime que ses joueurs n’ont pas donné le meilleur d’eux. « Mais dans l’ensemble, mes joueurs n’ont pas été mauvais. On est toujours en train de revoir, c’est un match amical. On est resté pendant presque un an sans jouer. Il n’y a pas péril en la demeure. C’est un match de reprise, dans des conditions de COVID très compliquées avec l’absence de pas mal de cadres. Sur le plan tactique, ils sont venus nous chercher très haut », a t-il confié.