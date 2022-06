Dégradation d’infrastructures sportives : Le ras-le-bol de Matar Bâ

Le ministre des Sports, Matar Bâ, qui procédait, hier, au lancement des travaux de réhabilitation du stade Léopold Senghor, a lancé un appel à tous les sportifs, afin de faire bon usage des infrastructures pour une meilleure gestion.





‘’Les infrastructures conditionnent le niveau de la formation et de la pratique. De leur qualité, dépendent, dans une large mesure, nos résultats sportifs qui ont fini de donner au Sénégal une place de choix dans le concert des grandes nations de sport et de faire la fierté de tout un peuple’’, a fait savoir le ministre des Sports.





Cependant, ajoute le ministre, il ne s’agit pas de construire des infrastructures avec d’immenses efforts budgétaires pour ensuite les voir tomber dans un état de délabrement inacceptable, et bien avant leur délai d’amortissement.





‘’Il nous faut opérer, à tous les niveaux de gestion et de décision, un changement total de paradigme et de mentalité ; un changement véritable de manière d’agir pour préserver nos infrastructures sportives. C’est pourquoi la politique sportive que nous sommes chargés de mettre en œuvre doit inéluctablement relever le défi de l’entretien et de la maintenance pour faire des infrastructures sportives des modèles de gestion et des lieux de pratiques et de vie’’, recommande-t-il.