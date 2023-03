Demba Mbaye : “Nous avons manqué beaucoup de choses, notamment de personnalité ”

L’entraîneur de l’équipe nationale U23 Demba Mbaye , a analysé la défaite amère du Sénégal , contre le Mali, ce mardi, à Bamako, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations U23 .





« L’analyse est simple, l’aversaire nous a pressés dans tous les domaines. Les joueurs n’ont pas su gérer l’aspect émotionnel de l’événement. J’ai une bonne part de responsabilité car c’est moi qui ai fait des choix. Il va falloir digérer cette défaite et voir, après coup, ce qui n’a pas