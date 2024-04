Demi-finale Coupe CAF : Une controverse sur les maillots annule le match USM Alger / RS Berkane.

La deuxième demi-finale aller de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) entre l’USM Alger et la RS Berkane, prévue ce dimanche au Stade du 5-Juillet-1962 à Alger, n'a pas eu lieu. Une controverse concernant les maillots semble être à l'origine de cette annulation, risquant de compliquer davantage les relations entre l'Algérie et le Maroc. Pourtant, le Stade du 5-Juillet était plein dès les premières heures de l'après-midi en prévision de la rencontre. Alors que l'équipe algérienne s'est présentée sur le terrain, les Marocains sont restés dans les vestiaires. Des rumeurs circulaient déjà depuis samedi sur une possible annulation du match en raison d'un désaccord concernant le maillot de la RS Berkane, qui possède une connotation politique pour les Algériens.





En effet, le maillot porté par les Marocains à leur arrivée à l'aéroport représentait une carte du Maroc incluant le Sahara Occidental, considéré comme un état indépendant par l'Algérie. En réaction, les autorités algériennes ont confisqué le matériel des joueurs de la RS Berkane, y compris le maillot controversé. Pourtant, ces maillots avaient été portés lors des précédentes rencontres des Marocains contre les Sud-Africains de Sekhukhune United en phase de groupes, ainsi que contre le Stade Malien et Abu Salem en quarts de finale.