Demi-finale Lige des nations: après un match dingue, la France sort la Belgique

Dans un match au scénario totalement fou, l'équipe de France a remonté la Belgique pour s'imposer en demi-finale de Ligue des nations (3-2) !



Scénario spectaculaire dans cette demi-finale de Ligue des nations ! Durant le premier acte, les hommes de Didier Deschamps ont tenté de tenir la dragée haute à la Belgique mais en plus d'un gros avertissement de De Bruyne face à Lloris (4e), les Bleus ont fini par sombrer sur quelques minutes avant la pause. Carrasco, d'un slalom spécial conclu d'une frappe côté fermé (0-1, 37e) puis Lukaku, d'une frappe puissante sous la barre d'un Lloris pas serein (0-2, 42e), ont dessiné un avantage important.

Mais pas décisif puisque les Bleus sont revenus avec d'autres intentions après la pause et ont été rapidement récompensés. Karim Benzema, d'un remarquable travail en pivot dans la surface, a réussi à glisser le ballon dans le petit filet de Courtois, son partenaire en club (1-2, 62e). Un penalty obtenu par Antoine Griezmann a ensuite permis à Kylian Mbappé d'égaliser (2-2, 69e). Dans une fin de match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Lukaku a fait trembler les Bleus avec un but finalement refusé pour hors-jeu. Mais c'est finalement Théo Hernandez, en toute fin de rencontre et servi par Pavard, qui a expédié une frappe croisée au fond de filets (3-2, 90e), qualifiant ainsi la France pour la finale face à l'Espagne !