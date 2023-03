Demi-finales CAN U20: Les Lionceaux connaissent leurs adversaires

L’équipe du Sénégal des U20 connaît son adversaire pour les demi-finales de la Can de la catégorie. Il s’agit de la Tunisie. Les Aiglons de Carthage ont sorti le Congo, ce vendredi, en quart de finale au série de tirs au but (5-4 ) au terme d’un match plein de rebondissements. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (3-3). Le Sénégal et la Tunisie s’affrontent, le 6 mars, à partir de 14 heures.