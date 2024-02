Demi-finales de la Can 2023 : Deux invaincues, une surprise et une miraculée aux prises

Le Nigéria, la RD Congo, et l’Afrique du Sud avaient démarré sur un mauvais pied, alors que le Côte d’Ivoire, pays hôte, avait réussi son baptême de feu avant d'enchaîner les contre-performances qui ont failli lui coûter cher. Mais les éléphants ont réussi un sursaut d’orgueil pour déjouer les pronostics et se hisser dans le dernier carré.



Ces formations, qui suscitaient des interrogations, se retrouvent en demi-finales et vont prétendre au titre de champion de la 34e édition de la joute continentale. Ainsi le Nigéria croisera l’Afrique du Sud, mercredi, à 17 heures à Bouaké alors que la Côte d’Ivoire fera face à la RD Congo à 20 heures au Stade Alassane Ouattara d’Abidjan. Des rencontres qui mettront donc aux prises des équipes invaincues face à une surprise et une miraculée.



Parcours opposé



Tenu en échec par la Guinée Equatoriale lors de sa première sortie, le Nigéria est parvenu à reprendre du poil de la bête en dominant la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau sur le même score de 1-0. Il termine deuxième de la poule A et hérite du Cameroun en huitièmes de finale. Les Lions indomptables ne résisteront pas face aux Super Eagles qui s'imposent sur la marque de 2-0. Le Nigéria domine en quart l’Angola (1-0) et va tenter de garder son invincibilité face à l’Afrique du Sud pour prétendre à la finale.



Considérée comme la surprise des demies-finales, l’Afrique du Sud avait perdu son premier match devant le Mali sur la marque de 2-0. Mais sa victoire (4-0) contre la Namibie pour le compte de la deuxième journée lui donne un souffle nouveau. Les Bafana Bafana tiennent ensuite en échec la Tunisie lors du troisième match et terminent deuxième de la poule E. En huitièmes de finale, les Sud-africains surprennent le Maroc( 2-0) avant de sortir le Cap-Vert en quart de finale aux tirs aux buts (0-0, 2-1). Un autre défi les attend, face au Nigéria ce mercredi.



La pays hôte de la Can, la Côte d’Ivoire, quant à elle ne remerciera pas assez le Maroc pour sa victoire devant la Zambie qui lui a permis de terminer meilleure troisième et de rester dans la compétition. Les Éléphants, qui avaient réussi à battre (2-0) la Guinée Bissau en match d’ouverture, avaient enchaîné des contre-performances. Battus par le Nigéria (1-0), ils ont ensuite été humiliés par la Guinée Equatoriale devant leur public (4-0). Une situation qui a poussé la Fédération à limoger le sélectionneur Jean-Louis Gasset, remplacé par Emerse Faé.



Réveil foudroyant des Éléphants



Sous la houlette du technicien ivoirien, Serge Aurier et ses partenaires se rebiffent et éjectent le Sénégal aux tirs au but (1-1, 5-4). La Côte d’Ivoire remet ça en quart de finale en reversant le Mali (2-1) dans les derniers instants des prolongations alors qu’elle était réduite à 10 à la 43e mn de jeu et menée au score à la 71e mn. Les Éléphants, qui reviennent de loin, comptent désormais aller jusqu’au bout de leur Can.



Mais devant eux se dresse la RD Congo qui n’a enregistré aucune défaite depuis le début de la compétition. Malgré un début timide marqué par trois matches nuls devant la Zambie (1-1), le Maroc (1-1) et la Tanzanie (0-0), la RDC termine deuxième de la poule F avec 3 points seulement. Mais elle fait sensation en éliminant l’Egypte aux tirs au but (1-1, 8-7) en huitièmes avant de surprendre la Guinée en quart de finale en s’imposant par 3-1. Ces performances vont sans doute doper le moral des Léopards face au pays organisateur en demi-finale, mercredi à Abidjan.