Demi-finales mondial Beach Soccer : Les Lions affronteront le Japon

Les Lions connaissent leur adversaire pour les demi-finales de la Coupe du monde de Beach Soccer qui se déroule à Moscou (Russie). Après leur exploit face à la nation la plus titrée, le Brésil 14 fois champion du monde, les hommes de Ngalla Sylla affronteront le Japon en demi-finales.





Une équipe nippone que les Lions connaissent bien, pour l'avoir défaite, il y a moins de deux semaines, le vendredi 13 août 2021, en match de préparation. La bande à Al Seyni Ndiaye s'était imposée à l'issue de la séance de tirs au but (3-2) après un score de 5 buts partout au bout du temps réglementaire.