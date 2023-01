Départ d’Aliou Cissé : Diomansy Kamara vote oui !

Diomansy Kamara vote pour le départ de Aliou Cissé

L'équipe nationale du Sénégal, sortie par la petite porte de la Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre, sur le score de 3 buts à 0, des interrogations sur l’avenir du sélectionneur national Aliou Cissé font rage. Deux camps se dégagent : le premier est celui de ceux qui sont favorables à la prolongation du technicien sénégalais, en raison de ses résultats favorables au cours de ces dernières années. Le second est constitué de ceux qui estiment que l’ère Aliou Cissé est dépassée et qu’un changement s’impose dans la Tanière.