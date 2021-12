Départ de plus de 30 joueurs : La CAN va dépouiller la premier league

La Coupe d’Afrique des nations la grande messe du football africain démarre le 9 janvier 2022 . Crée en 1957, cette compétition de haut niveau est toujours suivie avec beaucoup de passion par des millions d’amateurs du ballon.











Véritable vitrine pour les jeunes talents qui veulent profiter de la compétition pour signer dans un club. Toutefois, pour cette édition, beaucoup de clubs européens notamment les clubs anglais n’auront pas le cœur à la fête. En effet, beaucoup parmi eux (16 sur 20 clubs) verront leurs joueurs partir à la CAN pour défendre les couleurs nationales. Champion d’Angleterre 2020, Liverpool sera sans nul doute l’un des clubs le plus affecté par la CAN. Avec l’attaquant sénégalais Sadio Mané, le buteur Egyptien Mohamed Salah et le milieu de terrain Guinéen Naby Keita, le Reds seront dépossédés de leurs meilleurs éléments pendant un bon moment.









Comme Liverpool, Arsenal aussi devra faire sans Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Nicholas Pépé (Cote D’Ivoire), Thomas Partey (Ghana et Mohamed El Neny (Égypte). Champion d’Europe en titre, Chelsea sera privé de son gardien de but Sénégalais Édouard Mendy. En dépit d’une relation difficile avec l’entraineur du Maroc, Hakim Ziyech aussi pourrait manquer aux Blues. Watford qui vise le maintien cette année sera très fortement impacté par la CAN avec les départs de trois Nigérians: Emmanuel Dennis, Peter Etobo et William Toost-Ekong, du Marocain Adam Masina et du Sénégalais Ismaïla Sarr. Une situation qui risque d’être très compliquée pour Watford qui n’a pas les moyens des autres clubs du big four. Leicester qui peine à aligner les bonnes performances en début de saison, sera lui privé de Daniel Amartey (Ghana), des Nigérians Wilfried Ndidi et Kelechi Iheanacho et de Namphalys Mendy (Sénégal). Avec Mahmoud Trézéguet (Égypte), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Marvelous Nakamba (Zimbabwe), Aston Villa non plus n’est pas épargné.

















Moins touché que Liverpool et Arsenal, Crystal Palace (Jordan Ayew Ghana, Cheikhou Kouyaté Sénégal) et Everton (Alex Iwobi (Nigeria), Jean Philippe Gbamin (Côte d’Ivoire) verront leurs effectifs perdre des éléments importants pendant quelques semaines. Même s’ils ne sont pas titulaires, Amad Diallo et Eric Bailly (Cote D’Ivoire) vont manquer à l’appel chez les Reds Devils de Manchester United.

Du côté de Wolverhampton, deux joueurs seront concernés. Le Marocain Romain Saiss et l’Ivorien Willy Boly. Avec ces départs possibles pour la CAN, certains clubs, notamment les plus nantis vont certainement profiter du mercato du mois de janvier pour se renforcer.





- Arsenal : Thomas Partey (Ghana), Mohamed El Neny (Égypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)

- Aston Villa : Mahmoud Trézéguet (Egypte), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Marvelous Nakamba (Zimbabwe)

- Brentford : Julian Janvier (Guinée) et Frank Onyeka (Nigeria)

- Brighton : Yves Bissouma (Mali)

- Burnley : Maxwell Cornet (Côte d’Ivoire)

- Chelsea : Hakim Ziyech (Maroc), Edouard Mendy (Sénégal)

- Crystal Palace : Jordan Ayew (Ghana), Cheikhou Kouyaté (Sénégal)

- Everton : Alex Iwobi (Nigeria), Jean Philippe Gbamin (Côte d’Ivoire)

- Leicester : Daniel Amartey (Ghana), Wilfried Ndidi et Kelechi Iheanacho (Nigeria)

- Liverpool :

Mohamed Salah (Egypte), Naby Keïta (Guinée), Sadio Mané (Sénégal)

- Manchester City : Riyad Mahrez (Algérie)

- Manchester United : Eric Bailly et Amad Diallo (Côte d’Ivoire)

- Southampton : Moussa Djénépo (Mali)

- Watford : Emmanuel Dennis, Peter Etebo, William Troost-Ekong (Nigeria), Adam Masina (Maroc), Ismaila Sarr (Sénégal)

- West Ham : Said Benrahma (Algérie)

- Wolverhampton : Romain Saiss (Maroc), Willy Boly (Côte d’Ivoire).