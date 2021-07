Des acteurs du football officialisent la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la FSF

Le collège des présidents de Ligue de Football, fort de 14 membres, des acteurs du mouvement sportif, des membres de la Ligue amateur, des clubs de L1 et L2, et la famille du mouvement Nawetane, des sportifs se réjouissent cet après-midi matin d’avoir officialisé la candidature de Me Augustin Senghor à l’élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football prévue le 07 août prochain.







‘’Nous sommes venus cet après-midi, le collège des présidents de ligue 1 et 2, des acteurs du football, poser un acte formel réglementaire, symbolique, le dépôt de la candidature, de notre candidat que nous avons choisi, Me Augustin Senghor, pour l’élection du 07 août 2021. C’est une démarche collective, dans un souci de cohérence en nous-mêmes parce que dès le départ, très tôt, nous avons décidé sans même le consulter, de le porter comme notre candidat. C’est normal aujourd’hui pour ne pas être forclos de venir officialiser cette candidature’’ a déclaré El hadji Cosso Diané, président de la ligue de Kaolack et porte-parole du jour devant le siège de la fédération sénégalaise de football.





« Le consensus n’a rien à voir de l’acte que nous avons posé. C’est aujourd’hui qu’on clôt le dépôt des dossiers de candidature. A Tambacounda, tous les ténors du football réunis avaient retenu que pour ne pas être frappé de forclos, ceux qui sont intéressés par le consensus peuvent déposer leurs dossiers mais n’empêche les discussions peuvent se poursuivre jusqu’à jeudi prochain pour donner la chance au projet. A cette date, on va se revoir et choisir le candidat qui portera ce projet. On souhaite que ça soit notre candidat qui portera ce projet de consensus . », a expliqué M. Diané au micro de goreenews.com.





Enfin, il a précisé également que faute de consensus, c’est les urnes qui départageront les candidats.