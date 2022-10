Des comptes auraient été payés par le PSG pour attaquer Mbappé sur Twitter

Mediapart s'est procuré un rapport de 50 pages qui montre que le Paris Saint-Germain a payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Kylian Mbappé a été l'une des cibles de cette opération, qui a également été dirigée contre d'autres personnes, notamment Adrien Rabiot, et plusieurs médias.





Auprès de RMC Sport, le club de la capitale dément fermement les affirmations du média d'investigation. "Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution", fait savoir une source proche du club. Mais l'agence en question, Digital Big Brother, enregistrée à Barcelone, assure à Mediapart qu'elle a bien opéré pour le compte du PSG. Elle précise même avoir été directement sous les ordres de Jean-Martial Ribes, qui était à l'époque le directeur du service de communication du club.





Avec une "armée numérique" qui s'articulait autour d'un gros compte Twitter comptant près de 10.000 abonnés (@PanameSquad), la campagne de dénigrement a visé Kylian Mbappé en 2019. Cette année-là, le champion du monde français avait profité de la soirée des trophées des UNFP pour exprimer des envies de changer d’air : "Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs". En réaction, une attaque avait été lancée sur les réseaux sociaux à travers @PanameSquad: "Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton «message» ce soir, et quel timing!? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain...". Avant cet épisode, le même compte avait exhorté le joueur à "bosser en silence" et à limiter ses "déclarations".





Digital Big Brother, qui dispose d'un document détaillant son activité pour le PSG lors de la saison 2018-2019, a joué la carte de la "confidentialité" auprès de Mediapart pour se dispenser de tout commentaire sur la nature précise de ces opérations numériques. "Nous sommes tenus à la discrétion concernant les dossiers que nous traitons et les accords que nous signons", a fait savoir l'entreprise.