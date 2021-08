Des fans parisiens attendent Messi à l'aéroport pendant des heures... pour rien

Des Fans attendent Messi à l'aéroport en France

Plusieurs médias ont annoncé dimanche une arrivée de Lionel Messi à Paris dans la soirée. Des centaines de supporters ont donc afflué vers l’aéroport du Bourget pour lui réserver un accueil chaleureux. Mais le sextuple Ballon d’Or n’a finalement jamais pointé le bout de son nez.

Attendu comme le Messie. L’arrivée de la Pulga à Paris n’est plus qu’une question d’heures. On a même cru que l’Argentin allait débarquer dans la capitale française dimanche soir, lui qui avait officialisé son départ du Barça plus tôt dans la journée. L’Equipe et RMC avaient notamment annoncé son arrivée dans la foulée.