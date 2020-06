Des joueuses américaines posent un genou à terre

Juste avant la première rencontre sportive post-Covid aux Etats-Unis, deux équipes de football féminin ont décidé de marquer leur soutien au mouvement Black Lives Matter.

Un genou à terre, les vingt-deux joueuses de la première rencontre de la Challenge Cup de la National Women's Soccer League (NWSL) ont tenu à rendre hommage à George Floyd, cet Afro-américain décédé lors de son interpellation par la police, le 25 mai 2020 à Minneapolis, et à marquer leur soutien au mouvement Black Lives Matter dont elles arboraient, pendant l'hymne américain, le tee-shirt.

Parmi elles, l'ancienne joueuse du Paris-Saint-Germain Lindsey Horan (2012-2016) et la star canadienne Christine Sinclair, toutes les deux portant les couleurs de Portland Thorns, défait par l'équipe North Carolina Courage (2-1), au Zions Bank Stadium de Herriman (Utah). Megan Rapinoe, Ballon d'or féminin France Football et première sportive hors foot US à poser un genou à terre en 2016 avant une rencontre avec la sélection américaine, a tenu à saluer sur son compte Twitter cette action qui rappelle celui du quarterback remplaçant des San Francisco 49ers, Colin Kaepernick.

You love to see it. You love to see these women using their voice, demanding better for America, and for black people and people of color. @TheNCCourage and @ThornsFC kneeling in solidarity with @Kaepernick7 and @Blklivesmatter ????????????????????????? pic.twitter.com/8Urlj5FMPn