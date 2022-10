Des marabouts en sélection-Cameroun : Eto’o cartonne RFI

Samuel Eto’o n’est pas content de RFI et le fait savoir. Objet du courroux du président de la Fédération camerounaise de football ? Un article signé Fabien Essiane mis en ligne jeudi sur la page Afrique Foot du site de la radio. Sous le titre ‘’Coupe du monde 2022 : quand foot et mysticisme se côtoient au Cameroun’’, le correspondant de la station fait le point sur la pratique de la sorcellerie par les joueurs du pays.