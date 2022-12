Des nouvelles du roi Pelé va mieux

Hospitalisé depuis deux semaines pour une infection respiratoire, Pelé va mieux selon l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.







« Aucune prévision de sortie n’a été établie mais le patient continue à présenter une amélioration de son état clinique, notamment en ce qui concerne l’infection respiratoire », fait savoir ce lundi l’établissement brésilien, dans un communiqué.





Atteinte d’un cancer du côlon, la légende du football auriverde, 82 ans, a quitté l’unité de soins intensifs et présente des « signaux vitaux stables », selon ses médecins.