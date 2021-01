Deschamps “n’oubliera jamais” les accusations de Benzema: “Pour moi, c’est inacceptable”

Deschamps contre le retour de Benzema en Equipe Nationale

Tant que Didier Deschamps sera sélectionneur de l’équipe de France, championne du monde en titre, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema ne fera pas son retour chez les Bleus. Dans une interview à RTL, le coach de la France a confié que les déclarations du joueur merengue en 2016 l’ont profondément marquées.





550 matches pour le Real Madrid, 262 buts et 140 assists. Karim Benzema est ce qu’on appelle une “légende des temps modernes” en Espagne. Et pourtant, le Français reçoit relativement peu d’attention ou de louanges pour ses performances au fil des années, en grande partie à cause de ses déboires judiciaires.





En effet, l’attaquant du Real n’a plus été appelé en équipe de France par Didier Deschamps depuis sa mise en examen fin 2015, dans l’affaire du chantage à la sextape exercé sur Mathieu Valbuena.





Affaire de la sextape

Le 7 janvier dernier, l’international français Karim Benzema a d’ailleurs été renvoyé en correctionnelle pour “tentative de chantage”. L’attaquant du Real Madrid est soupçonné d’avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.





Valbuena aurait été contraint de payer 150.000 euros à un ami de Benzema pour empêcher la publication d’une vidéo sexuelle de lui. Benzema a toujours soutenu qu’il est innocent et a demandé au tribunal d’annuler l’enquête, mais la justice française n’a pas répondu.





Dans une interview accordée à Marca en 2016, Benzema avait choqué en accusant le sélectionneur Didier Deschamps d’avoir cédé sous la “pression d’une partie raciste de la France.” Des paroles dures pour le Basque, qui avait vu sa maison en Bretagne, vandalisée quelques jours plus tard avec un tag le traitant de “raciste”.





“C’est une trace”

Ces déclarations de Benzema il y a cinq ans, Deschamps ne les a donc pas oubliées. Un retour aux Bleus n’est pas envisageable pour celui qui a marqué 27 fois en 81 apparitions. Le sélectionneur des Bleus a déclaré dans une interview à RTL qu’il ne pardonnera jamais à l’attaquant ses déclarations. “C’est une trace. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille”, a-t-il confié faisant référence à la vandalisation de son domicile familial en Bretagne.