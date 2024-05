Désiré Azankpo, meilleur ami de Sadio Mané : "C’est chiant d'être tout le temps associé à Sadio"

International béninois, Désiré Segbe Azankpo est surtout célèbre pour sa proximité avec Sadio Mané. Les deux hommes se sont connus à Génération Foot et leur amitié a perduré et s'est solidifiée. Il avait accompagné Sadio Mané à sa signature au Bayern et avait lui-même signé dans l'équipe réserve du Bayern Munich quelques semaines plus tard.





Lors d'un entretien avec Afrik-Foot, le footballeur béninois a évoqué cette amitié avec l'international sénégalais, mais aussi la surmédiatisation qui en découle. « Vous savez, Sadio est mon meilleur ami et je l’assume complètement ! Je suis très heureux d’avoir un garçon comme ça comme meilleur ami. Après avoir dit ça, quand c’est récurrent, c’est chiant ! Je laisse les gens parler, je n’écoute pas, ne lis pas toutes les conneries que les gens sortent sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Ces gens qui nous associent, ce sont des gens qui viennent de nous connaître. Les personnes qui nous connaissent depuis longtemps ne vont pas toujours nous associer. Désiré, c’est Désiré, Sadio, c’est Sadio. Chacun a sa vie. Nos carrières sont différentes », a déclaré l'attaquant qui évolue actuellement dans le club belge de Seraing.