Désiré Sègbé Azankpo sur le passage de Sadio Mané au Bayern : « Il n’a pas été respecté…»

L’international béninois Désiré Sègbé Azankpo a accordé récemment une interview au média en ligne Afrikfoot. Il est revenu sur le passage de son ami Sadio Mané au Bayern Munich, lors de la saison 2022-2023.



L’attaquant de RFC Seraing en Belgique estime que le double Ballon d’or africain n'a pas eu le respect dû à son statut dans le club bavarois.

« Dans certains endroits, ils ne vont jamais reconnaître ton talent »

« C’était pesant ! Je vais être honnête avec vous, c’était pesant. Je vais prendre l’exemple d’un violoniste dont j’ai oublié le nom qui est parti dans un métro chanter et qui n’a récolté que 30 euros alors que la veille, il avait rempli l’Olympia et que son instrument coûte plus de 3 millions (d'euros). Vous voyez un peu l’idée ? Quel que soit ton talent, ça dépend de là où tu es. Dans certains endroits, ils ne vont jamais reconnaître ton talent. Sadio est un grand joueur, mais au Bayern il n’a pas été respecté à sa juste valeur », a déclaré l’ex-pensionnaire de Génération Foot.

« Quand on n’est pas respecté, on quitte »