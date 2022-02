Déthié Fall sur le sacre des Lions : "Nos pensées vont à Mawade Wade, Papa Bouba Diop, Bruno Metsu, Bocandé, Koto, Lamine Diack..."

Le parlementaire et leader du Parti républicain pour le progrès (PrP) a adressé des mots de félicitations aux Lions du Sénégal, champions d'Afrique à l'issue de la Can2022. Un moment pour rappeler les chevilles ouvrières qui ont mouillé le maillot pour l'équipe du Sénégal et qui ne sont plus de ce monde. Un message que nous vous livrons in extenso.



2002, 2019, 2022...



Nous y avons tous toujours cru, vous l'avez héroïquement fait aujourd'hui.

Enfin la COUPE d’Afrique gagnée par notre cher et magnifique pays!



Nos pensées vont en ce moment à l'endroit de Mawade Wade, Papa Bouba Diop, Abdou Karim Bruno Metsu, Jules François Bocandé, Joseph Koto, Laminé Dieng, Lamine Diack, Abdoulaye Thiam 12e Gaindé et de tous ceux qui nous ont quittés.



J'adresse mes chaleureuses félicitations à nos valeureux Lions, à l'entraîneur Aliou Cissé et à l'ensemble du staff de l'équipe nationale de football pour cette victoire historique en finale de coupe d'Afrique des nations de football.



Vous nous avez encore rendus fiers d'être Sénégalais, chers Lions.



Jerejen Jeef cii Yewwi bii gueine Yewwi Askanu Sunugal cii walum Futbal.

Manko Wutti Ndamli coupe du monde ak yeneen coupe d'Afrique Incha’Allah.



Déthié FALL,

Président du PRP,