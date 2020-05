Deulofeu encense Ismaila Sarr: « Sa vitesse est incroyable, il fait de bonnes passes décisives et de beaux buts »

Ismaila Sarr fait le bonheur de ses coéquipiers. A l’image de de Gerard Deulofeu, un autre attaquant de Watford qui parle de l’impact du Lion dans l’effectif des Hornets.





Ayant subi une opération au genou, Deulofeu a eu l’opportunité de regarder le groupe jouer et de voir les individualités et en tire une évaluation dans le site du club. Son meilleur moment de la saison est sans doute la victoire face à Liverpool, et l’homme de ce match est Ismaila Sarr (deux buts et une passe décisive). De Rennes à Watford depuis l’été dernier, il a su être une pièce maîtresse de Nigel Pearson .





Brillant, décisif (6 buts -4 passes décisives), présent (21 matchs), Ismaila Sarr est talentueux nous dit Deulofeu. « C’est un très bon joueur, vraiment jeune, son rythme est incroyable et cela aide beaucoup l’équipe parce que lorsque nous faisons les contre-attaques des deux côtés – de mon côté et d’Ismaila – l’équipe peut monter [le terrain] et cela aide beaucoup l’équipe. »





Le Lion de 22 ans apporte une plus-value à l’équipe. « Il obtient de bonnes passes décisives, de bons buts. Dans le présent et à l’avenir, il va être un très bon joueur pour Watford, donc nous sommes vraiment heureux de l’avoir dans l’équipe. »





Les performances impressionnantes de Sarr ont permis aux hommes de Nigel Pearson de quitter la zone de relégation après avoir récolté 27 points en 29 matchs. L’attaquant espérera continuer ses belles performances à la reprise de l’élite anglaise, suspendu en raison de l’épidémie de coronavirus depuis mars.