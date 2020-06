Deux pays candidats pour la fin de la Ligue des champions

Deux pays candidats pour la finale de la Ligue des champions

L'Allemagne et le Portugal sont candidats à l'organisation des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de la Ligue des champions de football, rapporte jeudi l'agence Associated Press, citant une source proche du dossier.

La finale de la Ligue des champions aurait dû se dérouler samedi dernier à Istanbul, mais la C1 est suspendue depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus.

L'UEFA (Union européenne de football) songerait maintenant à organiser les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Ligue des champions dans un même lieu, avant la fin du mois d'août. L'Allemagne et le Portugal sont intéressés.

La décision sera prise lors de la prochaine réunion, par visioconférence, du comité exécutif de l'UEFA, qui se tiendra le 17 juin.