Dévalorisation des footballeurs africains en Europe : Hamari Traoré cite l’exemple de Sadio Mané

Hamari Traoré, joueur Malien au Stade Rennais

Le défenseur malien du Stade Rennais (Ligue 1 française), Hamari Traoré, s’est offusqué de la tendance à dévaloriser les footballeurs professionnels africains dans les championnats européens. "Oui, je pense que le joueur africain est moins valorisé. Par exemple, on ne va pas parler de Sadio Mané comme on va parler d’un joueur brésilien. On ne va pas parler d’un Mohamed Salah comme on va parler d’un joueur argentin", a-t-il regretté, ce vendredi, dans les colonnes de "Onze Mondial".





Traoré est d’avis "qu’il faut qu’on fasse trois ou quatre fois plus qu’un Européen ou un Sud-Américain, pour être reconnus à notre juste valeur. Mais ce n’est pas grave, on est prêts à affronter ça. On travaille, on sait qu’on vient de loin. Personne ne va nous faire de cadeau, on va chercher ce qu’on mérite et montrer qu’on fait partie des meilleurs joueurs".