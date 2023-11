Diambars et Génération Foot refusant de jouer à Thiès : La Ligue Pro au bord de la crise ?

La décision de fermeture des stades de Génération Foot et de Diambars risque de plonger la Ligue de football professionnel dans une crise profonde.





En effet, les deux clubs académiciens ont refusé de jouer leurs matchs comptant pour la 2e journée au stade Lat Dior de Thiès où ils étaient programmés. En attendant Génération Foot, qui doit initialement recevoir l'US Gorée à Thiès demain, Diambars a posé le premier acte en refusant de jouer son match contre la Sonacos de Diourbel ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. La raison invoquée est qu'ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de location du stade, comme l'exige la LSFP.





Pour rappel, la Ligue de football professionnel, se basant sur l'article 11 du nouveau règlement de la Fédération sénégalaise de football concernant les stades, avait décidé que GF et Diambars ne pouvaient plus recevoir à Djibril Diagne et à Fodé Wade, leurs stades respectifs. Les deux centres de formation qui ont formé des internationaux tels que Sadio Mané, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Gana Guèye et Kara Mbodj ont maintenu leur décision de ne pas jouer hors de leur base.





D'ailleurs, pour montrer leur refus, ils ont disputé un match amical ce dimanche matin à Déni Birame Ndao ((2-2).