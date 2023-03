Didier Deschamps porte plainte pour diffamation contre Daniel Riolo et dénonce un "acharnement permanent"

Daniel Riolo sur le fiasco de Mediapro. © Abaca

Le sélectionneur de l'équipe de France de football reproche à Daniel Riolo des propos diffamatoires à son sens, tenus par le chroniqueur dans "L'After Foot" sur RMC.

Didier Deschamps attaque Daniel Riolo. Deux jours après la victoire des Bleus face à l'Irlande dans les phases éliminatoires de l'Euro 2024, le sélectionneur de l'équipe de France de football a déposé plainte mercredi à Paris pour diffamation - et avec constitution de partie civile - à l'encontre du journaliste et chroniqueur de RMC, selon une information de l'AFP publiée jeudi 30 mars 2023.

"Un acharnement permanent"







Didier Deschamps reproche à Daniel Riolo des propos diffamatoires à son sens, tenus par le chroniqueur dans l'émission "L'After Foot". "Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables", a réagi son avocate Isabelle Wekstein, interrogée par l'AFP. Elle a dénoncé un "acharnement permanent" du journaliste, régulièrement auteur de coups de sang, comme le 14 février dernier contre l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.





Les propos auxquels l'avocate de Didier Deschamps fait référence ont été prononcés par Daniel Riolo en début d'année 2023, lorsque Noël Le Graët, président de la Fédération française de football de l'époque, a prolongé le contrat du sélectionneur jusqu'en 2026. "Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement", avait-il par exemple déclaré à l'antenne début janvier au sujet de la gestion de Karim Benzema pendant la Coupe du monde 2022, a relevé l'AFP.