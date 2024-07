Didier Deschamps rembarre un journaliste suédois sur le jeu des Bleus: “Si vous vous ennuyez, regardez autre chose”

À la veille de la demi-finale de l’Euro face à l’Espagne, Didier Deschamps a taquiné un journaliste suédois qui l’interrogeait sur le style de jeu de l'équipe de France.