Dieumerci Mbokani quitte l'Antwerp pour le Koweït

Dieumerci Mbokani quitte Antwerp pour Koweit

Dieumerci Mbokani a signé un contrat avec Al Kuwait, a annoncé le club koweïtien de football ce lundi soir.

L'attaquant du Great Old ne prolonge ainsi pas son aventure avec l'Antwerp qu'il avait rejoint au mois d'août 2018. À 35 ans, l'attaquant congolais quitte ainsi la Belgique pour rejoindre un club troisième de son championnat la saison dernière.

Depuis son arrivée dans la ville portuaire, Dieumerci Mbokani a affiché un total de 92 matches à son compteur, toutes compétitions confondues, il a compilé 45 buts dont 14 la saison dernière.





Carrière

En Belgique, Mbokani a évolué à Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013) ainsi qu'au Standard (2007-2010). À l'étranger, il a porté les couleurs de l'AS Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), du Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018), de Norwich (2015-2016) et de Hull City (2016-2017).