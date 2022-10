Diffusions de vidéo pendant sa détention : Mathias Pogba puni par les juges

Mathias Pogba

Le Parisien révèle que les vidéos publiées par Mathias Pogba alors qu'il était détenu n'ont pas été appréciées par les juges d'instruction en charge de l'affaire. Ils ont ainsi refusé la demande de remise en liberté du frère aîné de Paul Pogba qu'avait formulé son avocat Me Yassine Bouzrou. Les juges d'instruction estiment qu'il a de nouveau exercé des pressions sur le milieu des Bleus avec ces nouvelles vidéos publiées fin septembre.