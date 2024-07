Diogo Costa sur ses 3 tirs au but arrêtés : ''J’ai suivi mon instinct''

Élu Homme du match après sa grande prestation lors du huitième de finale Portugal-Slovénie (0-0, 3-0 tab), Diogo Costa est entré dans l’histoire de l’Euro. Le portier de la Seleção est devenu le premier gardien de but à arrêter trois tirs au but lors d’une séance dans cette compétition. Une performance qui a marqué ses coéquipiers.