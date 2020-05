Dix cas positifs au coronavirus en D1 et en D2 allemandes

La Bundesliga va-t-elle reprendre malgré l'annonce de la Ligue allemande ?

Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier ?? https://t.co/DPb8dQ1J6w pic.twitter.com/qqecRYZLGu — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Alors que le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à une reprise de la Bundesliga, et que tous les clubs allemands ont déjà retrouvé l'entraînement, le communiqué publié par la Ligue va-t-il remettre en cause cette idée ?Sur Twitter, l'instance vient en effet d'indiquer que dix personnes, appartenant aux clubs de D1 et de D2, ont été contrôlées positives au Covid-19. Au total, 1 724 tests ont été effectués dans les 36 clubs concernés (18 dans chaque division).La DFL n'a dévoilé aucun détail sur la localisation des cas et encore moins l'identité des personnes testées, et on ignore donc s'il s'agit de joueurs ou non. Selon les règlements en vigueur en Allemagne, toute personne ayant été en contact avec un cas positif doit observer une période d'isolement de quatorze jours.