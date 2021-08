Djamel Belmadi évoque les difficultés pour conserver le titre

Djamel Belmadi, le sélectionneur national des Fennecs d’Agérie, a admis qu’il est difficile pour une équipe vainqueur d’une compétition de conserver son titre, donnant, entre autres, l’exemple de l’Allemagne lors de la coupe du monde de 2018.



’’Lorsque vous gagnez une coupe, il est difficile de préserver son titre, regardez la France par exemple, championne du monde (2018), elle s’est fait éliminer dès les huitièmes de finale de l’Euro. L’Allemagne, championne du monde en 2014, a été éliminée dès le premier tour lors de la coupe du monde 2018 en Russie’’’, a déclaré le technicien interrogé par la télévision publique algérienne.

L’ancien attaquant des Fennecs a invité ’’à travailler et à garder cette humilité’’, soulignant que ’’gagner une deuxième Coupe d’Afrique des Nations est très difficile’’.

Au premier tour de la CAN, l’Algérie sera opposée à la Côte d’Ivoire, à la Sierra Leone et à la Guinée équatoriale.

Parlant de ce groupe E, il indique que ’’c’est un groupe avec évidemment un gros, la Côte d’Ivoire, ça c’était inévitable’’.

’’On a déjà rencontré la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN en Égypte et tout le monde se souvient de ce match (victoire algérienne aux tirs au but en quart de finale)’’, a t-il rappelé.

’’Il y a aussi la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, les deux favoris sont l’Algérie et la Côte d’Ivoire mais en Afrique, il n’y a pas de petites équipes’’, a-t-il averti, ajoutant qu’il faudra prendre au sérieux toutes les équipes.

’’Nous devons être prêts et intelligents’’, a-t-il par ailleurs ajouté.