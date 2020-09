Doc Rivers et les Clippers c'est fini

Le coach de 58 ans quitte le banc du club de Los Angeles après une sortie de piste prématurée en play-offs.











Doc Rivers paie la note. S’ils attaquaient la saison avec de légitimes ambitions de titre, après les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George l’été dernier, les Clippers sont tombés dès les demi-finales de la Conférence Ouest, face à Denver (4-3). Et ce après avoir mené 3-1 dans la série... Une mauvaise habitude pour Rivers, qui possède un triste record en la matière, avec trois éliminations après avoir mené 3-1, une avec Orlando et deux avec Los Angeles.









Contreperformance qui coûte donc sa place à Doc Rivers, après sept années de bons et loyaux services. Une information d’ESPN, rapidement confirmée par le club et commentée par l'intéressé, dans un message adressé à la «Clipper Nation» : «Mes buts étaient d’en faire un programme de basket qui gagne, une destination potentielle pour les joueurs libres et amener un titre à ce club. Même si j’ai pu accomplir la plupart de mes objectifs, je ne serai pas en mesure de tous les mener à bien. C’était une fin de saison décevante, mais vous êtes tout proches et je sais ce que cette équipe est capable de faire avec votre soutien.»



Ty Lue et Jeff van Gundy dans le viseur ?





Ancien entraîneur d’Orlando et Boston, Doc Rivers, 58 ans, était à la tête des Clippers depuis 2013, avec six participations aux play-offs et trois apparitions en demi-finales de Conférence (2014, 2015, 2020) et un bilan de 356 victoires contre 208 défaites. En 2019-20, ses joueurs ont terminé deuxièmes de la saison régulière (49v-23d) à l'Ouest avant d'écarter Dallas au premier tour des play-offs (4-2). Doc Rivers avait encore deux ans de contrat dans la Cité des Anges. Selon le communiqué de la franchise californienne, il aurait accepté, en accord avec le propriétaire Steve Ballmer, de quitter ses fonctions.





L’identité de son successeur n’est évidemment pas encore connue. Une chose est sûre : son objectif sera de batailler pour le titre. Ce serait le premier dans l’histoire d’une franchise qui… n’a encore jamais atteint les finales de Conférence. Diverses sources font de Ty Lue, adjoint de Doc Rivers cette année à L.A., et Jeff van Gundy, actuellement libre, des candidats potentiels. Selon ESPN, Doc Rivers, lui, aurait déjà été sollicité par Philadelphie et La Nouvelle Orleans.