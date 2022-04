[Vidéo] Doha (Qatar): Découvrez le camp de base des Lions en perspective du Mondial

camp de base le Duhail Handball Sports Hall des Lions du Senegal

L’équipe nationale du Sénégal a réussi à décrocher son billet pour la Coupe du monde Qatar qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les poulains d’Alou Cissé sont dans la poule A avec le Qatar (pays organisateur), les Pays-Bas et l’Equateur.





A Doha, ils auront comme camp de base le Duhail Handball Sports Hall. Selon l’envoyé spécial de Sud Quotidien, qui donne la nouvelle, la décision devrait être entérinée à l’issue d’une réunion prévue ce mercredi 6 avril, même si l’instance fédérale a jusqu’au 30 avril pour donner une réponse définitive à la Fifa. Une délégation de la FSF, conduite par les présidents El Hadji Amadou Kane et Cheikh Ahmed Tidiane Seck qui a eu à effectuer une visite en compagnie des membres de la FIFA afin de constater, apprécier ce site situé à proximité de Stade Abdallah-ben-Khalifa utilisé par le club de football d’Al-Duhail Sports Club, est visiblement tombée sous son charme. Nos confrères informent également que ce site est composé de 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf (jamais utilisé), une administration de la fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine.





Contrairement à l’hôtel SK Royal de Kaluga qui faisait office de tanière où Sadio Mané et sa bande étaient obligés d’avaler plusieurs kilomètres pour s'entraîner, au Duhail Handball Sports Hall, ils seront servis sur place. Ils quitteront leur chambre, et à pieds, ils vont rejoindre le terrain d’entraînement inclus dans le centre. Les Lions vont y loger seuls avec des membres de leur staff technique, médical etc. Ce qui offre une certaine quiétude plus intéressante qu’un hôtel où d’autres hôtes pourraient loger. Mais ici, personne ne devrait entrer sans l’autorisation de la Fédération sénégalaise de football, précise Sud Quotidien.





Étant favoris en Afrique, les Lions du Sénégal sont attendus par le monde du football qui espère voir le Sénégal dans le dernier carré de la plus grande compétition mondiale.