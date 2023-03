Donald Trump, futur propriétaire de l'Inter Milan ?

Donald Trump aime le golf. C’est un secret de polichinelle. L’ancien président américain a aussi un petit faible pour le football, « le soccer », comme ils l’appellent aux Etats –Unis. C’est son avocat Joe Tacopina qui le dit dans un entretien accordé à Italian Football Podcast. « Il aime un peu le football. Le golf est bien plus sa passion. Il n’est pas un grand fan du Calcio mais il comprend et aime le sport », a déclaré le propriétaire de SPAL, un club de deuxième division italienne.







Pour me « prouver que j’ai tort »





Quand on lui demande s’il pouvait convaincre Trump de racheter l’Inter Milan, il répond en plaisantant : « Si je le mettais au défi et lui disais :vous ne gagnerez jamais rien avec l’inter », il achèterait alors probablement l’Inter pour me prouver que j’avais tort ». En tout cas, l’ancien président est assez riche pour faire cette dépense de prestige. Les propriétaires chinois du club italien ont eu des problèmes financiers ces dernières années, et cherchent à céder l’écurie européenne.





L’acheteur doit débourser un milliards d’euros





Jusqu’à présent, ils ont eu du mal à trouver un acheteur capable de débourser un milliard d’euros. L’Inter Milan est actuellement dans une grande forme. La Beneamata (surnom de l’équipe) est 2ème du Calcio derrière Naples du Nigérian Victor Osimhen.