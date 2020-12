Dortmund : année terminée pour Håland

Coup dur confirmé pour le Borussia Dortmund et son buteur Erling Håland (20 ans, 4 matchs et 6 buts en LdC cette saison). Forfait de dernière minute pour le match de Ligue des Champions contre la Lazio Rome ce mercredi (21h) en raison d’une blessure aux ischio-jambiers (voir la brève de 20h30), le Norvégien ne jouera plus en 2020. Son entraîneur Lucien Favre a en effet annoncé au micro de Sky Sport que le Scandinave ne retrouvera pas les terrains "avant le mois de janvier".











Le BvB jouera donc sa qualification pour les 8es de finale de C1 sans l’ancienne pépite du Red Bull Salzbourg qui manquera également au minimum les matchs contre l’Eintracht Francfort, Stuttgart, le Werder Breme et l'Union Berlin en Bundesliga.