Dortmund : Edin Terzic a démissionné

Ce jeudi matin, la presse allemande annonçait qu’Edin Terzic avait posé sa démission et qu’une réunion était en cours pour décider de son avenir. Eh bien, le BVB a annoncé officiellement que la démission du coach croate avait été acceptée. Edin Terzic quitte donc le club sur une finale perdue de Ligue des Champions.

L’histoire aurait pu être très belle. Arrivé sur le banc du Borussia Dortmund en tant qu’entraîneur principal il y a 4 ans désormais (il était adjoint de 2018 à 2020), Edin Terzic a quasiment tout connu avec son club. La saison dernière déjà, il avait vécu une saison agitée avec un énorme échec sur le finish. Alors que son équipe était en tête de la Bundesliga à la dernière journée et qu’il ne fallait qu’un match nul face à Mayence (qui ne jouait plus rien), Dortmund avait réussi à passer à côté en perdant le titre au profit du Bayern Munich.





La désillusion de trop pour les supporters du BVB qui avait réclamé le départ dans la foulée d’Edin Terzic. Mais le technicien allemand avait finalement été conforté par sa direction pour une nouvelle saison alors que son contrat expirait en juin 2025. L’occasion pour lui de se rattraper avec un effectif qu’il connaissait parfaitement même si orphelin de Jude Bellingham parti au Real Madrid. Mais cette saison, la mayonnaise n’a pas pris du côté du club de la Ruhr. Loin de là. Et finalement, l’année du BVB a été sauvée par le parcours historique en Ligue des Champions et cette finale perdue face au Real Madrid (le BVB avait notamment éliminé le PSG en demi-finales).

Pas de quoi masquer la saison décevante en Bundesliga (avec cette 5e place, loin du podium et encore plus loin du titre). Alors la question de l’avenir d’Edin Terzic s’est posée. Du côté de la presse allemande, on évoquait même le fait que certains cadres avaient réclamé son départ (notamment Mats Hummels). Ce jeudi, tout s’est accéléré. L’ancien entraîneur adjoint de West Ham avait décidé de poser sa démission et une réunion avait lieu avec sa direction. Les deux parties sont finalement tombées d’accord et le BVB a décidé d’accepter cette décision. Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué.