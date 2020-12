Dortmund rechute, malgré un but de Youssoufa Moukoko, 16 ans et 1 mois

Le Borussia Dortmund s'est incliné vendredi sur le terrain de l'Union Berlin (1-2), en Championnat d'Allemagne, malgré le but de Youssoufa Moukoko, 16 ans et 1 mois, désormais plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga.



Cinquième défaite de la saison pour le Borussia Dortmund en 13 journées de Championnat d'Allemagne. Le club de la Ruhr n'en finit plus de perdre. Avec un entraîneur intérimaire, Edin Terzic, qui a remplacé le Suisse Lucien Favre la semaine dernière, lequel n'a pas résisté à une cinglante défaite à domicile (1-5) contre Stuttgart, Dortmund, vainqueur mardi à Brême (2-1), a rechuté vendredi.









Sans son buteur norvégien Erling Haaland, blessé aux ischio-jambiers depuis le 2 décembre et parti se soigner au Qatar, le Borussia éprouve de grosses difficultés. Et ce même si face à l'Union Berlin, le jeune prodige Youssoufa Moukoko (16 ans et 1 mois) est parvenu à égaliser à la 60e minute de jeu, devenant par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga.





Mais c'était sans compter sur les coups de pied arrêtés des joueurs de la capitale, qui avaient ouvert la marque à la 57e minute grâce à un corner tiré par Trimmel pour la tête de Knoche, au premier poteau, lequel déviait ensuite le ballon sur celle du Nigérian Amoniyi. C'est un nouveau corner de Teuchert qui offrit au crâne de Friedrich le but victorieux (78e). Le 4e de la tête du défenseur allemand depuis le début du Championnat.





Avec cette défaite, le Borussia, toujours 4e du classement, voit revenir son adversaire du soir à 1 point.