Double confrontation Sénégal - Guinée-Bissau : De nouvelles têtes dans la liste de Cissé et des retours

Liste des Lions contre la Guinée

Le sélectionneur national, Alioune Cissé, a livré la liste des joueurs sénégalais qui rencontreront la Guinée-Bissau en double confrontation, dans le cadre des éliminatoires de la Can-2022.









On peut noter le retour des cadres comme Diao Baldé Keita, Sadio Mané ou encore Édouard Mendy. Mais aussi la première convocation d'Arial Mendy (Servette), Moustapha Name (Paris Fc) et Franck Kanouté (cercles Bruges).