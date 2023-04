Doudou Diagne «Diéko» : «Pourquoi je suis contre l’introduction du MMA au Sénégal»

Il ne faut pas compter sur Doudou Diagne «Diéko» pour plaider pour l’implantation du MMA au Sénégal. Il abhorre cette discipline qui compte parmi ses pratiquants les lutteurs Bombardier, Siteu et Reug Reug. «Il ne faut pas que le CNG accepte son introduction», rejette le président de l’association des amateurs de lutte dans les colonnes de Sunu Lamb.



Doudou Diagne «Diéko» compte user ses cordes vocales pour se faire entendre. «D’abord en parlant et en sensibilisant. Je mettrai ma voix là où il sera nécessaire, martèle-t-il. Je vais saisir le ministère des Sports ainsi que le président de la république. Il ne faudrait pas accepter que des intérêts crypto personnels gâchent et entachent nos valeurs culturelles.»



Le président des amateurs considère que le MMA «est un sport violent et sans valeur». Quid de la lutte avec frappe où les coups pleuvent également ? «C’est différent, objecte-t-il. Au MMA, non seulement il y a les coups mais les athlètes ne se comportent pas de la meilleure des manières contre leurs adversaires (coups de poing, de genou, de coude…).»



Doudou Diagne ‘Diéko’ rejette le MMA d’autant que, jure-t-il, «son introduction va éteindre l’arène».



Les responsables de la discipline envisagent de tenir à Dakar un combat MMA. Aussi, agitent-ils la possibilité de nouer un partenariat avec le CNG en vue de l’implantation au Sénégal de ce sport où presque tous les coups sont permis.